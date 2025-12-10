Победители всероссийского конкурса «Атомный урок» поедут на Северный полюс

Впервые в истории конкурса первое место разделили два педагога — из Волгодонска и Республики Башкортостан, набрав одинаковое количество баллов.

Финал Всероссийского просветительского конкурса «Атомный урок» прошел 7 декабря в музее «АТОМ» на ВДНХ. Авторские педагогические разработки представили 30 учителей из 22 регионов России. В увлекательной и доступной форме они должны были познакомить школьников с миром атомных технологий.

Победителями конкурса стали учитель физики лицея №24 Андрей Скляров из Волгодонска Ростовской области и заместитель директора, учитель истории и обществознания средней общеобразовательной школы №11 Артем Инчин из Стерлитамака Республики Башкортостан.

В августе 2026 года победители «Атомного урока» отправятся к Северному полюсу на атомном ледоколе в рамках арктической экспедиции «Росатома» «Ледокол знаний».

Среди лауреатов конкурса «Атомный урок» в тематических номинациях педагог из Абинска Краснодарского края Григорий Сарвартдинов. В конкурсе он принял участие в номинации «Электродвижение».

В 2025 году «Атомный урок» прошел в шестой раз. За время проведения проекта в нем приняли участие более 13,5 тыс. учителей. С атомными технологиями познакомилось более 180 тыс. школьников от Калининграда до Чукотки, сообщает пресс-служба Фонда «АТОМ».

