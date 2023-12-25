Победителей творческого конкурса «Памяти героев верны!» наградили в Москве

Конкурс проводился с 30 сентября по 5 ноября фондом «Защитники Отечества» для сохранения памяти о событиях и героях специальной военной операции.

Участники конкурса присылали рассказы, стихотворения, рассказы и авторские песни, которые войдут в электронный сборник. Всего в адрес организаторов поступило более 3 тыс. работ из 87 регионов страны.

Торжественное награждение победителей Всероссийского конкурса «Памяти героев верны!» прошло в Музее Победы на Поклонной горе.

«Конкурс посвящен героям и событиям специальной военной операции, защитникам Донбасса, Луганской народной Республики, их мужеству, отваге, самоотверженности и преданности Родине. Сохранение исторической памяти, прославление подвигов героев-соотечественников — наша задача на все времена. Это основа для движения вперед, истинные ценности, которые объединяют наше общество и воспитывают будущие поколения», — сказала председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Фонд «Защитники Отечества» создали по поручению президента России Владимира Путина. Основная его цель — персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов. Здесь героям СВО помогают не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход.

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