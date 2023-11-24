Победителей конкурса «Триумф-2023» наградили в Краснодаре

Торжественная церемония прошла 22 ноября в Краснодарском академическом театре драмы.

Еженедельник «Юг Times» при поддержке Общественной палаты Краснодарского края в седьмой раз провел конкурс «Триумф». В этом году среди всех участников в каждой номинации выбрали трех лауреатов — золотой, серебряный и бронзовый. Всего было представлено 15 номинаций.

Победителям вручали награды известные на Кубани люди из власти, бизнеса, науки, медицины, культуры и других сфер, пишет «Юг Times».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», директор холдинга «Кубань 24» Руденко стал лауреатом конкурса «Триумф».