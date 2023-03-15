По тротуару с ветерком: темнокожего «Сталина» на электросамокате заметили в Сириусе
Общество
15.03.2023 12:05
Видеозапись, на которой очень смуглый мужчина в гриме Сталина и в белом кителе проезжает по тротуару, выложили в соцсети очевидцы.
На кадрах видно, что мужчина на высокой скорости проносится мимо пешеходов.
«Расстрелять!», — иронично прокомментировал ситуацию автор видео.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 1 марта в России вступил в силу закон, ограничивающий скорость движения электросамокатов до 25 км/ч. Это правило также распространяется на гироскутеры и моноколеса.
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