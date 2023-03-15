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По тротуару с ветерком: темнокожего «Сталина» на электросамокате заметили в Сириусе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/po-trotuaru-s-veterkom-temnokozhego-stalina-na-elektrosamokate-zametili-v-siriuse
По тротуару с ветерком: темнокожего «Сталина» на электросамокате заметили в Сириусе
Фото t.me/sirius_okrug

Видеозапись, на которой очень смуглый мужчина в гриме Сталина и в белом кителе проезжает по тротуару, выложили в соцсети очевидцы.

На кадрах видно, что мужчина на высокой скорости проносится мимо пешеходов.

«Расстрелять!», — иронично прокомментировал ситуацию автор видео.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 1 марта в России вступил в силу закон, ограничивающий скорость движения электросамокатов до 25 км/ч. Это правило также распространяется на гироскутеры и моноколеса.

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