По программе социальной газификации построили 30 км сетей в Приморско-Ахтарском районе
Благодаря президентской программе газифицировали станицу Степную.
В населенном пункте построили 30 км газораспределительных сетей. Ранее к станице подвели газопровод высокого давления, который создал условия для догазификации домов. В настоящее время газ подвели уже к 166 домам, а для еще 550 создали возможность подключения к сетям. Работы выполнила компания «Тихорецкгазсервис».
«Для местных жителей подключение газа стало одним из самых важных и ожидаемых событий. Объекты построили в рекордно короткие сроки: масштабный проект реализовали за три месяца. Работы по газификации идут на территории всего Краснодарского края. Голубое топливо подвели к границам почти 16 тыс. земельных участков бесплатно», — сказал вице-губернатор края Андрей Прошунин.
Также платить за строительство газопровода до границ участков и подключение к сетям не придется социальным объектам, расположенным в газифицированных поселениях. Речь идет о детсадах, школах, поликлиниках, больницах, фельдшерско-акушерских пунктах, отделениях врачей общей практики и амбулаториях, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
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