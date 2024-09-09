По числу ДТП на железнодорожных переездах Кубань попала на 7 место в России

По данным ГИБДД, с января 2019-го по июль 2024 года в Краснодарском крае произошло 29 ДТП на ж/д переездах. В результате погибли 12 человек.

На первом месте списка оказалась Нижегородская область, где за 5 лет случилось 45 аварий на железнодорожных переездах. Следом идут Московская, Кемеровская, Саратовская, Иркутская и Ленинградская области. Топ-7 регионов по этому показателю замыкает Краснодарский край.

Всего за 5 лет в России на ж/д переездах зафиксировали 1040 аварий. В них погибло 338 человек. За семь месяцев этого года в стране число ДТП на переездах выросло на 9,8%, количество погибших — на 15,8%.

Кроме того, Генпрокуратура подключилась к решению проблем аварийности на переездах. Для этого в ведомстве предложили увеличить на местах количество камер, шлагбаумов и барьеров, а также «исключить» длительные перекрытия в ожидании поездов, пишет «Ъ».

Читайте также: в Динском районе железнодорожники провели рейд по безопасности на ж/д переездах.