Пляжи Анапы открыли для купания после шторма

Жителей и гостей курорта при этом просят следить за детьми во время купания и соблюдать осторожность и личную безопасность.

«В Анапе наблюдается солнечная погода. Пляжи курорта открыты для купания», — цитирует пресс-службу мэрии Анапы ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на всех пляжах Анапы в связи с прохождением грозового фронта на всех пляжах Анапы от Благовещенской до Большого Утриша запретили купаться из-за непогоды.