Пляжи Анапы открыли для купания после шторма
Общество
17.06.2024 14:51
Жителей и гостей курорта при этом просят следить за детьми во время купания и соблюдать осторожность и личную безопасность.
«В Анапе наблюдается солнечная погода. Пляжи курорта открыты для купания», — цитирует пресс-службу мэрии Анапы ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», на всех пляжах Анапы в связи с прохождением грозового фронта на всех пляжах Анапы от Благовещенской до Большого Утриша запретили купаться из-за непогоды.