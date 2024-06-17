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Пляжи Анапы открыли для купания после шторма

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/plyazhi-anapy-otkryli-dlya-kupaniya-posle-shtorma
Пляжи Анапы открыли для купания после шторма
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Жителей и гостей курорта при этом просят следить за детьми во время купания и соблюдать осторожность и личную безопасность.

«В Анапе наблюдается солнечная погода. Пляжи курорта открыты для купания», — цитирует пресс-службу мэрии Анапы ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на всех пляжах Анапы в связи с прохождением грозового фронта на всех пляжах Анапы от Благовещенской до Большого Утриша запретили купаться из-за непогоды.

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