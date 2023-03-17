Плотный туман окутал 17 марта Краснодар

Туман сгустился утром 17 марта во всех районах столицы Кубани.

Из-за густого тумана значительно снизилась видимость на дорогах. Водителям следует быть осторожными на дорогах в условиях плохой видимости, снизить скорость и соблюдать дистанцию, а также включить фары.

Пешеходам рекомендуют носить светоотражающие элементы на одежде и идти навстречу движущемуся транспорту как можно дальше от проезжей части.

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