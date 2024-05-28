Плоский живот за две недели: россиянам рассказали о самом эффективном упражнении

Это простое упражнение позволит приблизить фигуру к идеалу. Важны регулярные тренировки.

Упражнение «велосипед» прокачивает пресс и сгибатели бедер. Для его выполнения не нужны специальные навыки или дополнительного оборудование. Его можно выполнять отдельно или в комплексе.

«Велосипед» на втором место по нагрузке на косые мышцы живота. Помимо этого, он эффективнее других прокачивает прямую мышцу. Благодаря упражнению также можно выпрямить осанку и снизить риск возникновения болей в пояснице, сообщает 360.ru, ссылаясь на издание Woman.ru.

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