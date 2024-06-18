Площадь пожара на свалке под Новороссийском сократилась до 60 кв. метров

Площадь возгорания на мусорном полигоне в селе Борисовка с каждым днем уменьшается, но справиться с огнем быстро не получается. Тушат его уже девятый день.

«Тушение данного пожара осложняется рельефом, а именно — большой уклон свалки. В процессе тушения возникли сложности: грунт прогорал, было несколько сходов», — объясняет замначальника второго спасательного отряда, подполковник Артем Андреев.

На мусорный полигон свозят мусор из Новороссийска, Кабардинки и Геленджика. Власти город отметили, что ресурс свалки был исчерпан еще в мае прошлого года. Кроме того, по словам главы Новороссийска, пожар мог возникнуть из-за того, что собственник полигона нарушил технологию — не пересыпал отходы грунтом.

«На сегодняшний день собственник не выполнил ряд мероприятий, который должен был выполнить предыдущий преемник в соответствии со своим инвестиционным соглашением. Работа ведется на всех уровнях в соответствии с требованиями законодательства», — говорит глава Новороссийска Андрей Кравченко.

«Отсюда хорошо видна площадь возгорания. Спасателям удалось сократить зону тушения до 60 кв. м. Но даже сейчас над полигоном стоит черный дым от тлеющего мусора. Сотрудники МЧС продолжает засыпать очаг грунтом, уже использовано больше 10 тыс. кубометров», — сообщает корреспондент «Кубань 24» Николай Тихий.

Ситуацию контролируют сотрудники МЧС, администрации города и службы полигона. Сейчас работы идут на вершине свалки: там 15 самосвалов засыпают грунт на очаги тления.