Площадь пожара на полигоне в Новороссийске сократилась до 500 кв. метров

По состоянию на 8:00 2 апреля, на оставшейся территории мусорного полигона продолжается подслойное тление.

«Площадь возгорания на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась до 500 кв. м. В ликвидации задействовано 42 человека и 30 единиц техники. Отсыпано уже 66,4 тыс. кубометров грунта, самосвалы совершили более 4,8 тыс. рейсов», — сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар на полигоне начался в ночь на 13 марта, к полудню его площадь увеличилась до 2,5 тыс. кв. м. Около 15:00 18 марта пожар на мусорном полигоне локализовали, в течение следующих дней его площадь начала постепенно сокращаться.

По факту пожара прокуратура Краснодарского края организовала проверку. Известно, что полигон ТКО эксплуатирует «Терра-Н» с нарушениями федерального законодательства.

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