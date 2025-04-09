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Площадь пожара на полигоне в Новороссийске сократилась до 300 кв. метров

Ссылка https://kuban24.tv/item/ploshhad-pozhara-na-poligone-v-novorossijske-sokratilas-do-300-kv-metrov
Площадь пожара на полигоне в Новороссийске сократилась до 300 кв. метров
Фото t.me/opershtab23

По состоянию на 14:00 9 апреля, на оставшейся территории мусорного полигона продолжается подслойное тление.

Площадь подслойного тления составляет 300 кв. м. В тушении участвуют 22 человека и 13 единиц техники. На данный момент для тушения возгорания отсыпали около 76,6 тыс. куб. м грунта.  Самосвалы выполнили более 5,7 тыс. рейсов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар на полигоне начался в ночь на 13 марта, к полудню его площадь увеличилась до 2,5 тыс. кв. м. Около 15:00 18 марта пожар на мусорном полигоне локализовали, в течение следующих дней его площадь начала постепенно сокращаться.

По факту пожара прокуратура Краснодарского края организовала проверку. Известно, что полигон ТКО эксплуатирует «Терра-Н» с нарушениями федерального законодательства.

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