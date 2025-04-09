Площадь пожара на полигоне в Новороссийске сократилась до 300 кв. метров

По состоянию на 14:00 9 апреля, на оставшейся территории мусорного полигона продолжается подслойное тление.

Площадь подслойного тления составляет 300 кв. м. В тушении участвуют 22 человека и 13 единиц техники. На данный момент для тушения возгорания отсыпали около 76,6 тыс. куб. м грунта. Самосвалы выполнили более 5,7 тыс. рейсов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар на полигоне начался в ночь на 13 марта, к полудню его площадь увеличилась до 2,5 тыс. кв. м. Около 15:00 18 марта пожар на мусорном полигоне локализовали, в течение следующих дней его площадь начала постепенно сокращаться.

По факту пожара прокуратура Краснодарского края организовала проверку. Известно, что полигон ТКО эксплуатирует «Терра-Н» с нарушениями федерального законодательства.