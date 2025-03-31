Площадь пожара на полигоне ТБО в Новороссийске уменьшилась до 600 кв. метров
Пожар на полигоне твердых бытовых отходов на горе Щелба разгорелся ночью 13 марта.
Как сообщил заместитель главы Новороссийска Александр Гавриков, вечером 30 марта площадь пожара сократилась до 600 кв. м. В тушении задействовали 43 единицы техники.
«Самосвалы уже совершили 4 тыс. 678 рейсов и отсыпали 64 тыс. 368 кубических метров грунта», — сообщил Гавриков в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание на мусорном полигоне в Новороссийске тушат уже 17-е сутки. На территорию завезли более 63 тыс. 874 куб. м грунта.
Пожар на полигоне начался в ночь на 13 марта, к полудню его площадь увеличилась до 2,5 тыс. кв. м. Около 15:00 18 марта пожар на мусорном полигоне локализовали, в течение следующих дней его площадь начала постепенно сокращаться.
По факту пожара прокуратура Краснодарского края организовала проверку. Известно, что полигон ТКО эксплуатирует «Терра-Н» с нарушениями федерального законодательства.