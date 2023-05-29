Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске достигла 200 кв. метров

Возгорание на городской свалке на горе Щелба в селе Борисовка произошло рано утром 29 мая.

Вице-мэр Новороссийска Александр Яменсков уточнил, что информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 7:10. Площадь пожара на свалке в Борисовке составила 200 кв. метров. В 8:35 пожарные локализовали очаг возгорания. На месте работали 12 человек и 5 единиц техники.

Предположительно, пожар на полигоне произошел из-за самовозгорания бытовых отходов. Сейчас пожарные проливают нижние слои отходов на свалке. Городские службы полностью контролируют ситуацию, пишет газета «Новороссийский рабочий».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске жители села Борисовка попросили перенести мусорный полигон. Они пожаловались на неприятный запах после очередного возгорания свалки, которое произошло осенью 2022 года. Смог после пожаров и зловонные запахи доносятся с горы отходов с каждым разом все сильнее, говорят жители Борисовки. За несколько лет количество возгораний на свалке увеличилось вместе с тоннами мусора.