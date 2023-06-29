Площадь перед Художественным музеем реконструируют в Сочи

Проект является частью единой концепции оформления пространств на новом экскурсионном маршруте «Ротонды и колонны Сочи». Общая площадь благоустройства вместе с зелеными насаждениями составит 29 тыс. кв. м.

В настоящее время на площади Искусств перед Художественным музеем имени Д. Жилинского демонтируют покрытие, которое не меняли более десяти лет. Планируется укладка новой плитки, клинкера и гранитных плит на площади около 11 тыс. кв. м.

Цветовое решение покрытия подобрали в соответствии с оформлением фасада памятника архитектуры 30-х годов прошлого века. Сообщается, что реконструкция площади не отразится на работе Художественного музея — для посетителей предусмотрят отдельные подходы.

«Это одно из знаковых и самых популярных мест на главном курорте страны. И пока позволяет погода, необходимо держать высокий темп работ. Особое внимание — зеленым насаждениям, все сохраним и приумножим. В самом сердце курорта благоустроим еще одно современное, комфортное пространство для прогулок и отдыха», — сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Завершение основного этапа работ намечено на сентябрь, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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