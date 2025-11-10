Плавающую в море косулю заметили жители Крыма

Видео с плывущим вдалеке оленем распространилось в соцсетях вечером 9 ноября.

Жители курортного поселка Морского вблизи Судака заметили, как далеко в море плывет косуля. Вернувшись к берегу, животное вышло из воды, отряхнулось и отправилось по своим делам.

Очевидцы думали, что увидели дельфина, но реальность оказалась куда удивительнее.

Как сообщили в ФГБУ «Заповедный Крым», косули от природы хорошо плавают, а также любят заводи. Они выкапывают в них глубокие ямы, чтобы забраться туда и избавиться от насекомых на теле. Они также могут заходить в воду, чтобы просто побарахтаться.

«Никакой аномалии в том, что она плавала, нет. А вот как она попала в море, это большой вопрос», — отметили в дирекции заповедников.

В Черное море впадает небольшая река Ворон, которая располагается восточнее села Морского. Однако она не обладает сильным течением и вряд ли смогла бы вынести косулю в море. Большинство рек на полуострове не отличаются сильным течением.

В заповеднике подчеркнули, что на побережье нет прямых рек без водозаборных станций, способных вынести животное в море, сообщает «КП»-Крым».

