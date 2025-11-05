Плановый отлов собак пройдет в четырех районах Краснодара

Отлавливать безнадзорных животных в краевой столице будут в течение 12 дней.

В Краснодаре с 5 по 17 ноября пройдет отлов бродячих собак. Забирать животных будут в Фестивальном микрорайоне, на Западном обходе, микрорайоне Черемушки и в хуторе Ленина.

«Просим жителей внимательно следить за своими питомцами и не выпускать их на самовольный выгул в этот период», — сообщает Telegram-канал муниципального приюта Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», каждая отловленная собака находится в стенах приюта четыре недели. Животных вакцинируют, стерилизуют и чипируют.

Всего за прошедшие 2,5 месяца на территории Краснодара отловили более 1,6 тыс. собак без владельцев. Любое животное из приюта можно забрать домой.

