План благоустройства парка разработали в хуторе Новоукраинском Крымского района

Жители хутора Новоукраинского просили создать зону отдыха в ходе прямой линии с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

Глава Кубани поручил представить соответствующий проект до 1 марта 2024 года.

«Работа над созданием парка идет полным ходом. Разработан проект, сейчас специалисты готовят сметы. Документы проверят и представят до марта, как и поручил губернатор края на прямой линии. В хуторе живут около 4 тыс. человек. Они ждут, когда появится первый парк в Новоукраинском. Постараемся как можно скорее построить для жителей района благоустроенную зону отдыха», — сообщил глава Крымского района Сергей Лесь.

В этом году в муниципалитете в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» появится вторая очередь набережной реки Адагум в Крымске и парк в селе Экономическом. С начала действия профильной программы в Крымском районе построили шесть парков, две аллеи, а также благоустроили дворовые территории десяти многоэтажек.

В целом на Кубани за 2024 год планируют обновить по нацпроекту 104 зеленые зоны. Например, в прошлом году благоустроили 142 общественные территории, на работы направили более 3,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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