Пивной хмель помогает против Альцгеймера, но есть нюансы
Цветки хмеля, используемые для приготовления горького пива, содержат вещества, предотвращающие накопление в головном мозге бета-амилоидных белков, являющихся отличительной чертой и возможной причиной развития болезни Альцгеймера.
Об этом сообщил журнал ACS Chemical Neuroscience, на основании новейших исследований. Исследователи протестировали четыре популярных сорта пивоваренного хмеля — Cascade, Saaz, Tettnang и Summit — и обнаружили, что хмель Tettnang содержит наибольшее количество веществ, препятствующих накоплению в мозге бета-амилоидных белков. Этот сорт хмеля обычно применяется при изготовлении немецких лагеров, элей и пшеничного пива.
Впрочем, от результатов исследования еще далеко до вывода, что пиво, сваренное с этим хмелем, способно защитить от Альцгеймера.
Во-первых, изучалось не действие пива, сваренного на этом хмеле, а конкретно экстрактов хмеля. Во-вторых, в исследовании не участвовали люди — вместо этого отслеживалось воздействие экстактов на бета-амилоидных белках из нервных клеток человека в лабораторных чашках, а затем на круглых червях с определенным геномным сходством с человеческим.
Необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, может ли употребление пива предотвратить болезнь Альцгеймера. Тем не менее давно доказано, что чрезмерное употребление алкоголя — фактор риска снижения когнитивных функций.
«Людей, которые в настоящее время не употребляют алкоголь, не следует поощрять к началу, чтобы снизить риск слабоумия», — пишет Общество Альцгеймера, британская благотворительная организация в области здравоохранения.
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