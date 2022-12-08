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Пивной хмель помогает против Альцгеймера, но есть нюансы

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pivnoj-hmel-pomogaet-protiv-altsgejmera-no-est-nyuansy
Пивной хмель помогает против Альцгеймера, но есть нюансы
Фото vyatich.ru

Цветки хмеля, используемые для приготовления горького пива, содержат вещества, предотвращающие накопление в головном мозге бета-амилоидных белков, являющихся отличительной чертой и возможной причиной развития болезни Альцгеймера.

Об этом сообщил журнал ACS Chemical Neuroscience, на основании новейших исследований. Исследователи протестировали четыре популярных сорта пивоваренного хмеля — Cascade, Saaz, Tettnang и Summit — и обнаружили, что хмель Tettnang содержит наибольшее количество веществ, препятствующих накоплению в мозге бета-амилоидных белков. Этот сорт хмеля обычно применяется при изготовлении немецких лагеров, элей и пшеничного пива.

Впрочем, от результатов исследования еще далеко до вывода, что пиво, сваренное с этим хмелем, способно защитить от Альцгеймера.

Во-первых, изучалось не действие пива, сваренного на этом хмеле, а конкретно экстрактов хмеля. Во-вторых, в исследовании не участвовали люди — вместо этого отслеживалось воздействие экстактов на бета-амилоидных белках из нервных клеток человека в лабораторных чашках, а затем на круглых червях с определенным геномным сходством с человеческим.

Необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, может ли употребление пива предотвратить болезнь Альцгеймера. Тем не менее давно доказано, что чрезмерное употребление алкоголя — фактор риска снижения когнитивных функций.

«Людей, которые в настоящее время не употребляют алкоголь, не следует поощрять к началу, чтобы снизить риск слабоумия», — пишет Общество Альцгеймера, британская благотворительная организация в области здравоохранения.

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