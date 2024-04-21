Пик весеннего звездопада: в ночь на 22 апреля наблюдаем метеорный поток Лириды

С 15 по 29 апреля активизируется метеорный поток Лириды, пик которого в 2024 году придется на ночь с 21 на 22 апреля.

По прогнозам Международной метеорной организации, ожидается до 18 метеоров в час.

«Каждый год в конце апреля, Земля проходит сквозь шлейф пыли, который образовал за века хвост кометы C/1861 G1 Тэтчер. Пылевые частицы и более крупные включения кометного хвоста входят в атмосферу нашей планеты на высотах 100-120 км со скоростью около 49 км/с и красиво сгорают. Эти вспышки света мы и видим, как метеоры. Лириды — это один из самых старых наблюдаемых и ежегодно действующих метеорных потоков, образованный кометой C/1861 G1 Тэтчер», — пояснили в Московском планетарии.

Лучше всего метеоры видны с 22:30, ночью и под утро до рассвета.

При этом, 2024 год ученые называют не очень благоприятным для наблюдения метеорного потока. Дело в том, что Луна в пиковую ночь вовсю будет стремиться к полнолунию, которое произойдет 23 апреля, и тем самым помешает наблюдению.

Но при ясном небе увидеть метеоры все равно можно, для этого не нужно специальных приборов. Важно знать, куда смотреть.

Необходимо ночью поднять голову к созвездию Лиры и найти яркую Вегу — радиант Лирид будет немного правее. Смотреть нужно не на сам радиант, а немного в сторону от этой точки, сообщает Московский планетарий.

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