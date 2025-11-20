Пик сезона ловли барабули в Сочи продлится до декабря

В октябре-ноябре — сезон лова сетями в промышленных масштабах. Он доступен только рыбацким артелям, получившим специальные разрешения.

Рыболовецкая бригада отправилась за барабулей в море с причала в Кудепсте. Море благосклонно, хоть и первый улов небольшой, сейчас температура воды — +17 °C.

«Она обычно при температуре +11-12 °C становится на зимовку и не двигается. Пока температура воды позволяет, будем ловить», — говорит бригадир рыболовецкой артели Николай Рудаков.

Однако у природы на все свои планы. Течение 20 ноября стихло, рыба на время как будто остановилась. На побережье можно встретить карасей и даже ершей.

— Они ядовитые, с ними аккуратно нужно, а вообще рыба вкусная, но мы их отпускаем, нам они не нужны.

На баркасе барабулю сразу готовят к выходу на причал — охлаждают, дальше деликатес доставят рестораторам и частным заказчикам. Мелкая, средняя рыба намного вкуснее, чем крупная.

В этом году цены на барабулю — от 300 рублей до 1 тыс. за отборную.

