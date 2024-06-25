Пик наблюдений кругов на полях Кубани прогнозируют к 2028-2030 годам

НЛО и круги на полях стали редкостью в Краснодарском крае, отмечают уфологи. Даже в Новокубанском районе, где ежегодно фиксировали пиктограммы на сельхозугодьях, уже пять лет не наблюдается никаких экспедиций уфологов.

«Новокубанский район. С начала 2000-х годов необъяснимые фигуры на хлебных полях появлялись здесь ежегодно. Во всех случаях в геометрические шедевры не заползали насекомые, хотя их было множество за пределами кругов. Компас не мог определить направление света. Сейчас уборочная кампания в самом разгаре, а тарелки можно увидеть, разве что в столовой в конце поля», ― сообщает специальный корреспондент Юрия Чернышова.

«Снеговик на пшенице» ― так прозвали исследователи пиктограмму, что появилась вблизи Новокубанска в 1996 году. Система кругов от 3 до 15 м в диаметре.

Новокубанский район входит в десятку аномальных зон России. Этот год не урожайный на феномены. Однако в местном поселке Большевик еще помнят события десятилетней давности. Тогда в поле подсолнухов заметили квадраты и прямоугольники.

Отмечается, что большая часть всех российских кругов на полях появлялась именно в Краснодарском крае. Геометрический феномен приходится на май-сентябрь.

В июне 2019 года обнаружили пиктограмму в поле в Гулькевичском районе. Колосья пшеницы были примяты по часовой стрелке и против. Время внутри кругов замедлялось на три минуты. Проводились эксперименты, рассказал исследователь феномена НЛО Александр Чуцков.

«После того, как убрали урожай, проросла сорняковая зелень, которая повторила эту фигуру. Это впервые было зафиксировано», ― говорит Чуцков.

Пиктограммы трехлетней давности в Усть-Лабинске оказались подделкой. В их имитации уфологи заподозрили журналистов из известной кубанской газеты. О важности докопаться до правды в каждом случае говорит и московский режиссер Лао Ян. Он снял документальный фильм про НЛО.

«Выявляем 5% необъяснимого, потому что 95% наблюдений ― объяснимы. Это где-то кому-то показалось, где-то блик, другой летающий объект», ― объясняет режиссер Лао Ян.

Уфологи не отчаиваются от того, что сейчас круги от НЛО пропали. Следующий пик наблюдений пиктограмм на Кубани исследователи прогнозируют на 2028-2030 годы.

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