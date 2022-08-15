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ПФК «Кубань» в гостях сыграет с казанским «Рубином»

Спорт
15.08.2022 12:42
Ссылка https://kuban24.tv/item/pfk-kuban-v-gostyah-sygraet-s-kazanskim-rubinom
Видео канала «Кубань 24»

Начало встречи 15 августа в 19:30. Кубанцам предстоит битва с одним из фаворитов ФНЛ. Правда, пока «Рубин» это звание не оправдывает.

После четырех туров казанцы, которых тренирует Леонид Слуцкий, расположились в середине таблицы, а «желто-зеленые» — в первой пятерке. При Роберте Евдокимове краснодарцы научились быстро адаптироваться и перестраиваться.

«Атакующий футбол, не атакующий футбол. «автобус», не «автобус». Да какая разница, атакующий, не атакующий? Сегодня одна схема, завтра другая. Сегодня один соперник, завтра другой. Идет игра, не идет игра, и в зависимости от этого мы играем от обороны или прессингуем, или больше контролируем мяч. Это и называется тактика, это называется командная игра», — сказал , главный тренер ПФК «Кубань» Роберт Евдокимов.

Подопечные Евдокимова уступили пока лишь текущему лидеру — КАМАЗу из Набережных Челнов. Также были потеряны очки в Нижнекамске, зато последняя встреча завершилась разгромной победой в Ульяновске. Кроме того, на старте первенства «Кубань» обыграла еще одного недавнего участника чемпионата России — «Уфу». Так что краснодарцы не будут боятся «Рубин».

Автор:
Максим Герасин
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