ПФК «Кубань» разгромил в гостях «Волгу»

Видео канала «Кубань 24»

Позади четвертый тур в Первой лиге. «Кубань» гостила в Ульяновске, где встречалась с дебютантом турнира — «Волгой».

Уже в первом тайме краснодарцы дважды забили голы с пенальти. Авторы — Нури Абдоков и Максим Сидоров. Еще два мяча они забили в концовке каждого из таймов. Дебютные голы за южан провели Илья Мосейчук и Андреа Чуканов. Хозяева ответили лишь раз — точным ударом Чингиза Магомадова. Итог матча — 4:1 в пользу «Кубани».

«Мне понравилась самоотдача нашей команды, мне понравилось, как мы играем, как мы переварили незаслуженное поражение в домашнем матче. И хочется сказать про «Волгу». У них одно очко, но очень сильная команда, на мой взгляд. Правильно играющая, хорошо выходящая из обороны, много комбинирующая. И я уверен, что результат придет», — сказал главный тренер ПФК «Кубань» Роберт Евдокимов.

С неплохим результатом из Набережных Челнов вернулись футболисты «Краснодара-2». «Быки» смогли отобрать у «КАМАЗа» первые очки в сезоне. Счет открыли хозяева. Отличился Валентин Пальцев. Во втором тайме «черно-зеленые» ответили мячом Дмитрия Пивоварова, 1:1.

«Довольны ли мы результатом? Наверное, да. Мы играли с командой, которая выиграла три игры подряд. Они играли дома, наверное, захотели бы выиграть и сегодня. Но мы им не дали этого сделать», — сказал старший тренер ФК «Краснодар-2» Александр Хромыков.

После четырех туров «Кубань» занимает пятое место. «Краснодар-2» — на восьмой позиции.