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ПФК «Кубань» проиграл дома «Нефтехимику» из Нижнекамска

Спорт
14.11.2022 21:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/pfk-kuban-proigral-doma-neftehimiku-iz-nizhnekamska
Видео канала «Кубань 24»

Футбольный клуб «Кубань» потерпел четвертое поражение подряд.

Большую часть первого тайма соперники провели в центральной части поля. Опасных моментов практически не создавали. Зато фолили довольно часто. Еще в первом тайме судья показал три желтых карточки. Игроку гостей Марату Ситдикову, а также футболистам хозяев — Андреа Чуканову и Максиму Сидорову. Отличиться никому не удалось, 0:0 к перерыву.

«Первые минут 15 создавали моменты, были подходы, могли бы использовать. Где-то не повезло, где-то не хватило последнего паса, удара. Потом, в принципе, первый тайм проходил в равных моментах», — рассказал игрок ФК «Нефтехимик» Максим Барсов.

Во второй половине «Нефтехимик» прибавил и стал чаще проводить время в атаке. Ключевой момент — эпизод на 63-й минуте. Сидоров получил красную карточку за второе предупреждение. И досрочно покинул поле. Оставшись в меньшинстве, «желто-зеленые» пропустили. Мяч на счету Филиппа Дворецкова, 1:0 — победа нижнекамцев.

«Сложно комментировать, потому что играем мы плохо. Беру ответственность на себя, потому что тренер всегда виноват. Мы должны ходить, биться. У нас даже этого не получается», — сказал главный тренер ПФК «Кубань» Роберт Евдокимов.

«Кубань» вновь проигрывает и не может забить на родном стадионе.

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