ПФК «Кубань» проиграл дома московской «Родине» и попал в зону вылета

Видео канала «Кубань 24»

Краснодарская «Кубань» потерпела второе поражение подряд. «Желто-зеленые» дома не справились с дебютантом Первой лиги, столичной «Родиной».

Гости открыли счет уже в начале встречи. На 5 минуте подачу с углового замкнул Игорь Андреев. До конца тайма никто из соперников отличиться так и не смог. На второй тайм Роберт Евдокимов выпустил двух новых футболистов. Илью Мосейчука сменил Даниил Родин, Артема Архипова — Алексей Щеткин. Краснодарцы стали чаще гостить на чужой половине поля, но реальных шансов отличиться не имели. В итоге — 0:1. «Родина» увезла в столицу 3 очка.

«Вообще, худшая игра, наверное, за все время. Во втором тайме перестроились и тактически, и вышли другие футболисты, чуть стало лучше. На половине поля соперника играли, но тут до моментов не доходило, потому что и соперник грамотно играл. У нас по качеству была какая-то катастрофа», — сказал главный тренер ПФК «Кубань» Роберт Евдокимов.

Домашнее поражение отбросило «Кубань» на 15 место в зону вылета. Подняться выше краснодарцы постараются 6 ноября в выездной битве с красноярским «Енисеем».