ПФК «Кубань» проиграл астраханскому «Волгарю» в последнем туре Первой лиги

«Желто-зеленые» не выигрывали на протяжении 13 матчей и вылетели из Первой лиги. Команда заняла последнее место в таблице, но не потеряла любовь своих болельщиков.

Пропустив два безответных мяча, «Кубань» окончила сезон на последнем месте. Как говорят в команде, не хватило везения и боевого настроя.

«Игроков ободрять уже давно тяжело, поэтому мы на последнем месте», — рассказывает главный тренер ПФК «Кубань» Роберт Евдокимов.

Однако эксперты уверены, что после всех тренерских перестановок и смены владельца клуба «Кубань» способна вернуться в Первую лигу в следующем же сезоне.

«Я уверен, что «Кубань» будет явным фаворитом Второй лиги. Надеемся, что потребуется всего год, чтобы вернуться в Первую», — считает спортивный журналист Евгений Резник.

В истории команды были и светлые времена. Так, «Кубань» не так давно по меркам футбольного времени завоевывала право участвовать в еврокубках, занимая высокие места в высшей лиге российского футбола.

Преданные болельщики поддерживают клуб и сейчас — в такой непростой для команды период.

«Кубань» впервые занимает последнее место. Видеть это печально, но болельщики это принимают. Другой команды у нас нет. Будем поддерживать ее во Второй лиге», — подчеркивает болельщик Дмитрий Двоглазов.

В межсезонье наставника «Кубани» ждет большая работа. Роберту Евдокимову предстоит налаживать сыгранность команды, поднимать боевой дух игроков и подумать над стратегией возвращения в Первую лигу.