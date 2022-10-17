ПФК «Кубань» дома сыграл вничью с калининградской «Балтикой»

Видео канала «Кубань 24»

Матч 14 тура ФНЛ прошел 16 октября на краснодарском стадионе «Кубань».

«Балтика» перед поездкой на юг занимала второе место в турнирной таблице, отставая от лидера — владикавказской «Алании» — на два очка. «Желто-зеленые» занимали 13 позицию.

Начало встречи осталось за гостями. Но хозяева постепенно отодвинули игру от своих ворот и даже могли открыть счет. Денис Ткачук опасно ударил со штрафного, но вратарь калининградцев справился. Нулевая ничья к концу первого тайма.

Во втором тайме команды стали играть жестче. Судейская бригада не всегда реагировала на нарушения правил. В итоге на поле возникла небольшая потасовка. Ее спровоцировал капитан калининградцев Младен Кашчелан.

«Это просто борьба, просто футбол. И все хотели показать, что никто не будет уступать. Это нормально, все знают Кашчелана. Уже 10 лет он играет в Первой лиге, в Премьер-лиге там играет. Всегда он так играет», — сказал игрок ПФК «Кубань» Денис Ткачук.

«Кубань» на неспортивное поведение соперника вполне могла ответить голом. Сослан Таказов упустил отличную возможность открыть счет, а затем Максим Лаук имел еще более верный шанс. Но удача в этих эпизодах отвернулась от хозяев. Итог матча — 0:0.

«Закономерная ничья. «Балтика» идет в верхней части турнирной таблицы, но мы показали, что нисколько не слабее. И в некоторых моментах даже сильнее, потому что у них был один голевой момент, у нас — два», — рассказал главный тренер ПФК «Кубань» Роберт Евдокимов.

После этой встречи «Балтика» сохранила за собой второе место в турнирной таблице. «Кубань» опустилась на одну строчку и теперь занимает 14 позицию.