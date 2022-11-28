ПФК «Кубань» дома победил ульяновскую «Волгу»

Видео канала «Кубань 24»

После серии неудач футбольная «Кубань» поставила позитивную точку перед зимней паузой. «Желто-зеленым» на домашней арене удалось справиться с «Волгой» в 20 туре Первой лиги.

Единственный мяч забил Нури Абдоков на 56 минуте. Это второй матч после ухода Роберта Евдокимова из команды. И первая победа при новом тренере.

«Спасибо ребятам, что проявили характер. Я думаю, на результате сказалось то, как нас болельщики встретили, вообще большая благодарность им. За то, что они до конца верят в команду», — сказал и. о. главного тренера ПФК «Кубань» Олег Нечаев.

Верили в команду и болельщики «Краснодара-2». «Черно-зеленые» в 20 туре встречались с челнинским КАМАЗом, который, кстати, в предыдущем матче обыграл «Кубань». Отомстить за земляков не получилось. Встреча завершилась ничейным результатом — 2:2. Голы на свой счет записали «горожане» Руслан Апеков и Рустам Халназаров.

«Кубань» завершила первую часть сезона на 15 месте, «Краснодар-2» — на последней, 18 строчке.