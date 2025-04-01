Певица Татьяна Овсиенко извинилась за скандальный концерт в Краснодаре

Сольный концерт бывшей солистки группы «Мираж» прошел в краевой столице в апреле 2024 года.

Поведение Татьяны Овсиенко во время выступления вызвало бурную реакцию среди краснодарцев. Поклонники певицы выдвигали разные версии произошедшего, в частности предположили, что у артистки проблемы с алкоголем.

Сама Овсиенко впервые прокомментировала скандальный концерт в новом выпуске шоу «Малахов», который вышел 31 марта. По словам певицы, причиной ее поведения были сильные боли в спине.

«Каюсь по нынешний день, мне нет оправдания. Я искренне прошу прощения. Это было недопустимо. Даже независимо от того, что у меня очень болела спина. Независимо от того, что меня обкололи таблетками уколами», — сказала Овсиенко.

Певица поделилась, что почувствовала, что не стоит выступать, однако вышла на сцену. Овсиенко отметила, что не помнит, как прошло выступление.

Артистка добавила, что до сих пор просит прощения не только у жителей Краснодара, но и Краснодарского края за отмененные концерты. Овсиенко заявила, что вернется и отработает все несостоявшиеся выступления бесплатно.

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