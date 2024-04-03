Певица Анна Asti перенесла концерт в Краснодаре на 10 сентября

Ранее выступление певицы в краевой столице было запланировано на середину марта, однако мероприятие не состоялось. Подобная ситуация произошла и в других российских городах.

Анна Asti уточнила, что все ранее анонсированные концерты в РФ состоятся и опубликовала новые даты выступлений.

«Концерт в Краснодаре переносится на 10 сентября, так как это самая ближайшая свободная дата у площадки. Билеты остаются действительны, мы очень надеемся на ваше понимание», — написала артистка в своем Telegram-канале.

По словам Asti, ее концерты будут организованы с соблюдением всех необходимых мер безопасности. На мероприятиях будут присутствовать сотрудники правоохранительных органов.