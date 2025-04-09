Петр Тищенко: меры поддержки популярны среди наших аграриев

Гости программы «Детали» — заместитель главы Горячего Ключа Татьяна Лодочникова, начальник отдела сельского хозяйства ипромышленности Горячего Ключа Петр Тищенко, управляющий кооператива «Солнечный круг» Роман Вихрев, глава КФХ Сергей Попенко, председатель сельскохозяйственного потребительского растениеводческого кооператива «Продукт Кубани» Олег Шевченко.

В эфире — проект «День района». На повестке — Горячий ключ. В программе — об агропромышленном комплексе муниципалитета. За 10 лет площадь зерновых и зернобобовых культур выросла в разы. Если в 2014 году засеивали 812 га, то в 2024 — свыше 5 тыс. га. Соответственно увеличился и валовой сбор зерна — почти на 20 тыс. т. В Горячем ключе активно развивают садоводство, преимущественно закладывают сады интенсивного типа. О сельском хозяйстве — в программе «Детали».