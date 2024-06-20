Петербургское предприятие представило лифты нового поколения на форуме в Сочи

На форуме «Движение» в Красной Поляне российская компания METEOR Lift представила две новые модели кабин лифта.

Одну из них показали впервые: в ней сочетаются несколько стилей в материалах отделки, есть экран с сенсорным управлением и с закругленным углом из дерева.

У METEOR Lift две производственные площадки — в Санкт-Петербурге и в новой Москве. На заводе в культурной столице производятся три модели лифтов: METEOR Classic, METEOR Evo и METEOR Evo Grand. Также в этом году на Петербургском международном экономическом форуме компания объявила о запуске производства новой модели — EVO NG. Она создана командой собственных инженеров и технологов.

«Бренд появился в 2023 году после покупки всех российских активов «ОТИС». Мы — компания полного цикла. Оказываем полный перечень услуг — от проектирования до производства и монтажа до технического обслуживания и замены систем вертикального транспорта», — рассказывает директор по коммуникациям и PR-компании METEOR Lift Елена Луговая.

Покупка российских активов Otis стала одной из самых заметных сделок в России за последнее время. Подразделения компании объединяют более 2 тыс. сотрудников. Компания на протяжении 30 лет является ведущим производителем лифтового оборудования для строительного рынка страны.