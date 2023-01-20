Песков рассказал, стоит ли ждать россиянам продолжения частичной мобилизации

Пресс-секретарь Владимира Путина прокомментировал информацию о том, что администрация президента в ответ на обращение депутатов законодательного собрания Псковской области якобы сообщила, что указ главы государства об объявлении частичной мобилизации продолжает действовать.

В некоторых Telegram-каналах сразу появилась информация, что в рамках этого указа в России могут продолжиться мероприятия по частичной мобилизации граждан. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал россиян ориентироваться на слова Путина о завершении частичной мобилизации в стране.

«В рамках частичной мобилизации то число, которое планировалось, было обеспечено по России. И все, и дальше начался уже призыв обычный на срочную службу. Об этом говорил несколько раз президент, и предлагаем на это ориентироваться», — сказал Песков.

Он пообещал уточнить в администрации президента значение фразы о продолжении действия указа об объявлении частичной мобилизации. Песков предположил, что в ответе АП речь шла о юридических нюансах.

На прошлой неделе Песков заявил, что в России не планируют проводить новую волну частичной мобилизации, и призвал не верить неподтвержденной информации из Telegram-каналов, сообщает РИА «Новости».

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