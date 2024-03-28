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Песков: блокировать Telegram в России не планируют

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/peskov-blokirovat-telegram-v-rossii-ne-planiruyut
Песков: блокировать Telegram в России не планируют
Дмитрий Песков. Фото пресс-службы президента России

Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в интервью журналистам.

Он подчеркнул, что планов блокировать мессенджер Telegram в России у властей страны в настоящий момент нет. При этом пресс-секретарь президента добавил, что от создателя и владельца Telegram Павла Дурова ожидают большего внимания к распространению запрещенной информации.

«Telegram — это уникальный и феноменальный с технологической точки зрения ресурс, который вырос, на глазах у нашего поколения. Однако он все больше становится инструментом в руках террористов и используется в террористических целях», — цитирует Пескова издание Shot.

Читайте также: жители Краснодара вошли в российский топ-3 по использованию Telegram. Согласно статистике, доля пользователей мессенджера в краевой столице составила 64%.

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