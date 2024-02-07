Пешеходный маршрут между Красной Поляной и Эстосадком открыли в Сочи

Краснополянский терренкур протяженностью 5,6 км открыли в день 10-летнего юбилея зимней Олимпиады в Сочи.

«Зимняя Олимпиада в 2014 году восхитила весь мир нашими спортивными объектами и удивительной природой курорта. С тех пор наш город становится еще краше и привлекательнее. Продолжаем развивать городские общественные пространства, делая наш курорт действительно комфортным, объединяя важные городские объекты. Сегодня терренкур связывает поселок со всеми горнолыжными курортами удобным променадом. Сочинцы поддержали идею улицы в новом современном формате. Это обновленные тротуары, остановочные пункты и уличная мебель, современное наружное освещение и гармоничное оформление общественного пространства», — рассказала первый заместитель главы Сочи Светлана Калинина.

Проект улучшения городской среды впервые стал доходогенерирующим — здесь на начальной стадии создадут более 500 рабочих мест и условия для открытия новых видов бизнеса. Всего в 2024 году планируют благоустроить более 15 км пешеходных зон.

Открыл Краснополянский терренкур заслуженный тренер России по дзюдо и самбо Киркор Варварштян. Первыми на новый маршрут вышли более 250 участников символического праздничного забега всех возрастов, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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