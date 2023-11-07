Пешеходный «Арбат» по воскресеньям может появиться в Новороссийске

Вопрос о том, чтобы сделать улицу Новороссийской Республики в Новороссийске пешеходной по воскресеньям, обсудили на планерке мэрии города-героя.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко озвучил поступающие к нему просьбы местных жителей. Среди них — просьба перекрыть движение по выходным на улице Новороссийской Республики.

«Предложение такое от жителей, люди опять просят перекрыть улицу Новороссийской Республики хотя бы на один день — на воскресенье, чтобы там можно было гулять пешком, с колясками и проводить какие-то мероприятия», — сказал мэр города.

Заместитель главы Новороссийске Александр Яменсков сообщил о том, что вопрос о перекрытии улицы по выходным уже обсуждался на комиссии по безопасности дорожного движения рассмотрели этот вопрос и технически это сделать возможно, сообщает «Новороссийский рабочий» в Telegram.

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