Пешеходная улица Чапаева: история краснодарского Арбата

В Краснодаре может вновь появиться свой Арбат. Мэр города предложил сделать пешеходной улицу Чапаева. Но не как в 90-е — перекрыть два квартала полностью, а с сохранением проезжей части. Проект уже в стадии согласования.

«Брусчатка на этом участке улицы как напоминание о том, что когда-то здесь не ездили машины совсем. Пара кварталов от Рашпилевской — тогда Шаумяна до Красноармейской были пешеходными. Здесь кипела творческая жизнь», — сказал специальный корреспондент Кирилл Белоног.

Было это все с 80-х годов прошлого века до начала 2000-х. Жители города прозвали это место «Краснодарским Арбатом» по аналогии с известной московской улицей.

«Этот участок улицы Чапаева как стена Цоя в Москве, где постоянно что-то рисуют, появляются новые муралы», — рассказал историк Федор Смоляков.

Местные пейзажисты, портретисты не только показывали, но и продавали свои лучшие полотна. А из уличных музыкантов выросли легенды.

«В начале 90-х годов Маша Макарова, основательница проекта «Маша и Медведи», выступала именно здесь. Первые песни пела», — поделился историк Федор Смоляков.

В середине нулевых городская дума приняла решение все это свернуть и открыть движение. Так пытались бороться с пробками. А в прошлом году на полукилометровом отрезке Чапаева решили сузить проезжую часть в пользу пешеходов и велосипедистов. Мнения горожан на этот счет разделились.

Но в старом варианте реконструкции были ошибки. Велодорожки после ливней превращаются в водные каналы. А водители паркуются как попало. В этот раз власти предложили три варианта реорганизации пространства. Один из них предусматривает устройство заездных карманов по нечетной стороне улицы. От велодорожки там откажутся совсем. А вот тротуар хотят расширить.

«Улица Чапаева должна, как и прежде, стать Арбатом, который любили все краснодарцы. Мы спокойно можем в выходные дни ее перекрывать, ведь от перекрытия одной улицы не парализуем движение в центре города. Здесь смогут спокойно находиться и бизнес, и молодежь», — отметил глава Краснодара Евгений Наумов.

Работы планируют выполнить в течение полугода. Проектная документация уже передана на госэкспертизу. В краевой столице в ближайшее время изменится облик не только улицы Чапаева.

«Новое общественное пространство появилось в самом центре города. Прямо между домом купца Лихацкого и жилыми домами», — сказал специальный корреспондент Кирилл Белоног.

Слухи о появлении парковки явно преувеличены, автомобилям здесь точно не место. Пустырь должен превратиться в «Исторический квартал».