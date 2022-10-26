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Первый выпуск программы «ФК. Легенды» посвятили команде «Краснодар-2000»

Спорт
26.10.2022 13:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/pervyj-vypusk-programmy-fk-legendy-posvyatili-komande-krasnodar-2000
Видео канала «Кубань 24»

В новом проекте на «Кубань 24» расскажут о футбольных клубах края и лучших периодах в их истории. Первый выпуск выйдет в эфир 26 октября в 23:00. Его посвятят «Краснодару-2000».

Хотя команда осталась только в истории, ее рекорды в профессиональном футболе не покоряются никому на протяжении уже двух десятков лет.

«Было три рекорда. В этой игре был счет 16:1, и в этой же игре Игорь Киселев забил 10 голов, что на данный момент еще пока не преодолели. И в сезоне Игорь забил 47 мячей. Эти цифры еще не изменены», — сказал главный тренер ФК «Краснодар-2000» в 2001–2003 годах Николай Южанин.

Именно в составе «двухтысячников» получили первое признание нынешние тренеры «Краснодара» Александр Сторожук и Александр Орехов, легенды «Кубани» Игорь Киселев и Андрей Топчу, в 15 лет дебютировал в профессиональном футболе будущий четырехкратный чемпион России Александр Бухаров.

Об уникальном молодежном проекте и его творце Александре Молдованове вспомнили вместе с теми, кто стоял у истоков клуба. Десятилетнюю историю команды через рассказы о ее воспитанниках и уникальные архивные кадры покажут в 30-минутном выпуске «ФК. Легенды». Все выпуски после выхода в эфир доступны на YouTube-канале «Кубань 24».

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