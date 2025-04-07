Первый выпуск проекта «Кубань на линии огня» вышел на телеканале «Кубань 24»

В эфир вышел первый выпуск масштабного исторического проекта «Кубань на линии огня». Он посвящен 80-летию Великой Победы. Программа рассказывает о Краснодарском крае в Великую Отечественную войну.

Авторы проекта исследовали памятные места, восстановили историю сражений, быт оккупированных городов и станиц, судьбы людей.

«Каждый раз, когда общаюсь с историками, музейными работниками, поисковиками, я узнаю то, чего не могла знать раньше, даже из книг не могла это вычитать. Каждую программу мы стараемся делать таким образом, чтобы она была насыщена малоизвестными фактами, крупицами информации, которую нигде не найти, кроме как в архивных документах», — отметила автор проекта «Кубань на линии огня», ведущая дирекции авторских программ медиахолдинга «Кубань 24» Александра Проскурина.

Цикл «Кубань на линии огня» — это попытка взглянуть на сухие факты и обезличенные стрелки на картах под новым углом — через призму забытых дневников, фронтовых воспоминаний и поэзии.

Каждая из восьми серий проекта — уникальный рассказ об уникальных людях, отвоевавших Победу, выживших в оккупации, спасших тысячи жизней. Чтобы охватить столь огромную тему, съемочной группе пришлось преодолеть сотни километров, собрать воедино десятки свидетельств и все это пропустить через себя.

«В нашем проекте вы увидите эксклюзивные фотографии, хронику, документальные материалы, личные дневники очевидцев. Это воссозданная по крупицам история. Чтобы она получилась целостной и эмоциональной, мы, к примеру, поднимались на гору Семашхо, общались с ветераном, которому на тот момент было 99 лет, сейчас ему уже исполнилось 100 — это Виктор Мартыненко. Он поделился драгоценнейшими воспоминаниями», — сказала соавтор проекта «Кубань на линии огня», режиссер-постановщик медиагруппы «Кубань 24» Яна Жукова.

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