Первый паром из Ейска в Мариуполь отправится 1 августа

Фото Чукичевой Ирины, «Кубань 24»

Паром «Лаврентий» будет перевозить из Ейска в Мариуполь автомобили, грузы и людей.

«Будем смотреть по загрузке. Мы ориентируемся на эту дату, на понедельник. А дальше — как загрузка осуществится, какие будут погодные условия», — сообщила представитель компании «Оборонлогистика».

Паром уже направился в Ейск из Керчи. Время в пути от Ейска до Мариуполя составит 4 часа, сообщает ТАСС.

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