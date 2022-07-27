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Первый паром из Ейска в Мариуполь отправится 1 августа

Общество
27.07.2022 15:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/pervyj-parom-iz-ejska-v-mariupol-otpravitsya-1-avgusta
Первый паром из Ейска в Мариуполь отправится 1 августа
Фото Чукичевой Ирины, «Кубань 24»

Паром «Лаврентий» будет перевозить из Ейска в Мариуполь автомобили, грузы и людей.

«Будем смотреть по загрузке. Мы ориентируемся на эту дату, на понедельник. А дальше — как загрузка осуществится, какие будут погодные условия», — сообщила представитель компании «Оборонлогистика».

Паром уже направился в Ейск из Керчи. Время в пути от Ейска до Мариуполя составит 4 часа, сообщает ТАСС.

Читайте также: журналистка интернет-портала «Кубань 24» рассказала о жизни в Мариуполе после завершения городских боев.

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