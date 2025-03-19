Первый на Кубани IT-технопарк достроят в 2025 году

Глава Краснодара Евгений Наумов рассказал о том, как развивается сфера информационных технологий в краевой столице.

По словам главы города, в Краснодаре сейчас работают более 1 тыс. 250 компаний организаций, которые занимаются разработкой компьютерного программного обеспечения и развитием информационных технологий. За год их число выросло более, чем на 10%. В IT-сфере фиксируют одни из самых высоких зарплат, в ней заняты 8,5 тыс. местных жителей.

«И это понятно, ведь без современных технологий, компьютеризации, внедрения искусственного интеллекта сейчас не обходится ни одна сфера. Мы заинтересованы в привлечении IT-специалистов в столицу Кубани. В школах создаем IT-классы, чтобы рассказать детям о возможностях отрасли и помочь с выбором будущей профессии», — написал Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Также мэр краевой столицы рассказал о том, что в Краснодаре строится первый в регионе IT-технопарк. Площадь инновационного центра составляет 17,5 тыс. кв. м, в нем создадут до 1 тыс. рабочих мест. Строительство завершат до конца 2025 года.

Центр станет площадкой, где программисты смогут реализовать свои проекты, начиная от идеи и до изготовления опытного образца или программного продукта. Чтобы получить статус резидента технопарка, необходимо заполнить анкету на сайте, сообщает официальный интернет-портал администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что число IT-компаний в регионе за 2024 год увеличилось на 8% и достигло порядка 2,6 тыс. По словам главы Кубани, в крае толчком к развитию IT-рынка стали запрос на импортозамещение и беспрецедентная господдержка. В 2025 году в крае введут еще одну стимулирующую меру — аккредитованные IT-предприятия смогут возмещать половину НДФЛ на сотрудников, дополнительно привлеченных на новые рабочие места. Также в конце прошлого года власти края продлили на три года льготу по упрощенной системе налогообложения для IT-компаний со ставками 1% и 5%. Этой мерой уже воспользовались около 1,2 тыс. организаций.

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