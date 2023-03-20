Первый из 60 запланированных новых троллейбусов поступил в Краснодар

Сейчас маршрут нового троллейбуса № 4 проложен от железнодорожного вокзала Краснодар-1 до улицы Круговой. После поставки еще 20 машин и выполнения пусконаладочных работ путь продлят до Немецкой деревни.

В электротранспорте соблюдены все нормы безопасности и комфорта, а также условия для передвижения маломобильных граждан. Также он имеет запас автономного хода в 20 км, оснащен современными системами звукового ориентирования «Говорящий город», кондиционирования и видеонаблюдения.

Троллейбус, произведенный ОАО «Белкоммунмаш», приобретен за счет средств муниципального бюджета и краевой казны. Заместитель главы города Владимир Архипов, директор МУП «КТТУ» Александр Грачев и директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин уже успели осмотреть новый троллейбус.

«Важно, чтобы люди относились бережно к новому транспорту. Так как качество перевозок во многом зависит от того, как пассажиры будут относиться к подвижному составу. Сейчас на четвертом троллейбусном маршруте работают десять единиц транспорта, а после первой поставки их число увеличится почти в два раза», ― рассказал Владимир Архипов.

Как следует из контракта на закупку 60 единиц транспорта, поставка первых 20 троллейбусов ожидается в марте, к концу лета доставят еще 40. С увеличенным запасом хода запланировано 38 троллейбусов из 60 машин.

«Около 20 единиц техники заменят старый подвижной состава. А оставшиеся машины — это дополнительные маршруты и выпуск на линию большего количества троллейбусов. По получении всех машин для жителей жилых комплексов «Панорама» «Губернский», Комсомольского микрорайона, Пашковского жилого массива и района Западного Обхода появится возможность перемещаться по Краснодару на новых троллейбусах», ― сообщил Александр Грачев.

Кроме того, ранее утвердили проект строительства трамвайных путей в восточной части краевой столицы. Также приняли соглашение по созданию линий в районе Западного Обхода. В рамках концессионных соглашений в Краснодар до конца 2026 года поставят еще 100 новых трамваев.

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