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Первый фестиваль по SUP-серфингу проходит в Туапсинском районе

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/pervyj-festival-po-sup-serfingu-prohodit-v-tuapsinskom-rajone
Первый фестиваль по SUP-серфингу проходит в Туапсинском районе
Первый фестиваль по SUP-серфингу проходит в Туапсинском районе

Фестиваль «НаВОЛНЕние» на Центральном городском пляже Туапсе приурочили ко Дню государственного флага России.

Спортивный праздник начался массовым заплывом, участие в котором приняли 150 человек. После стартовали соревнования в трех категориях — 500 м от 14 и старше (SUP до 12 футов), 500 м — смешанная двойка (SUP до 11,6 футов) и 2 тыс. м — SUPы проплывут по руслу реки Туапсе с выходом в море.

Всего в соревнованиях принимают участие более 100 человек. Также сегодня на курорте пройдет развлекательный Фестиваль «Цветофест».

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