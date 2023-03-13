Первый этап Кубка России по гонкам на выносливость пройдет в Сочи

​​Дебютный этап состоится 1 апреля на Сочи Автодроме. В заезде СМП РСКГ Эндуранс примут участие бывшие пилоты Формулы-1 Виталий Петров и Сергей Сироткин.

Пилоты будут выступать на прототипе отечественного спорткара BR03 в паре. Болид создали специально для участия в марафонах. В Кубке России также примут участие Александр Смоляр, Виктор Шайтар, Ринат Салихов, Сергей Борисов и Дмитрий Брагин.

Гонка стартует в 15:45 и продлится 3 часа плюс один круг. Завершится заезд с заходом солнца. Награждение победителей начнется в 18:50, сообщает пресс-служба Российской серии кольцевых гонок.

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