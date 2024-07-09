Первые современные троллейбусы из Беларуси выехали на улицы Новороссийска

В конце мая автопарка города-героя пополнился 15 новыми низкопольными троллейбусами с кондиционерами.

Первый троллейбус из Беларуси уже начал работать на улицах Новороссийска. Он курсирует на маршруте № 6 (Ж/д вокзал — 9-й микрорайон).

«Новый троллейбус уже порадовал повышенным комфортом первых пассажиров. Явным преимуществом новых троллейбусов является возможность работы как от контактной сети, так и от тяговых батарей», — написал в Telegram мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Еще 14 белорусских троллейбусов выйдут на улицы Новороссийска в ближайшие дни после завершения всех пусконаладочных работ.

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