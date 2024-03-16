Первые промышленные туры запустят в 2024 году в Краснодарском крае

Реализацию регионального проекта «Открытая промышленность» обсудили в Краснодаре на рабочем совещании под председательством заместителя министра промышленной политики Кубани Михаила Дорожкова.

В обсуждении приняли участие руководители промпредприятий, представители компании «ПищТех», региональных Фонда развития промышленности, минкурортов, Центра развития курортов и туризма и Центра винного туризма «Абрау-Дюрсо».

«Промышленность стала драйвером экономики края. За последние годы появилось много современных производств, модернизированы действующие предприятия. Необходимо популяризировать отрасли промышленности, привлекать молодые кадры. Одно из направлений в этой работе – промышленный туризм», — отметил Михаил Дорожков.

Сейчас разрабатывается дорожная карта введения индустриальных маршрутов. Первые промышленные туры планируют включить в пакеты региональных туроператоров и запустить в текущем году.

«Для приема экскурсий у нас уже открыто 59 промпредприятий. С процессом производства можно также познакомиться на объектах энотуризма, еще одного достаточно молодого направления отдыха», — рассказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.

Проект «Открытая промышленность» реализуют при поддержке Минпромторга России, в нем уже участвуют 11 обрабатывающих производств Абинска, Новороссийска, Армавира, Тихорецка, Динского, Белореченского и Мостовского районов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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