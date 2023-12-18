Первые новогодние елки стартуют 23 декабря в парках Краснодара

Праздничную программу для детей и взрослых 23 декабря представят в Городском Саду и в парке «Солнечный остров».

Мероприятия стартуют в 13:00. Гостей ожидает встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, разнообразные конкурсы, мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров и подарков, выступление краснодарских творческих коллективов.

В Чистяковской роще первая новогодняя елка пройдет 28 декабря в 13:00.

«Открытие новогодних елок — это не просто традиция, но и возможность объединить людей в предновогодний период. Напомнить, как важно встречать Новый год вместе, передавая друг другу радость, оптимизм и создавая памятные моменты для будущих воспоминаний. Мы организовываем уютное пространство, где каждый сможет ощутить чудо и новогоднее волшебство, насладиться веселыми играми и праздничными представлениями», — сказала начальник управления культуры Ирина Удовицкая.

Новогодняя атмосфера будет царить в городских парках в преддверии Нового года и все Рождественские выходные, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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