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Первые лица страны поздравили губернатора Кубани Вениамина Кондратьева с днем рождения

Общество
01.09.2022 19:48
Ссылка https://kuban24.tv/item/pervye-litsa-strany-pozdravili-gubernatora-kubani-veniamina-kondrateva-s-dnem-rozhdeniya
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву 1 сентября исполнилось 52 года.

Поздравления Вениамину Кондратьеву направили президент России Владимир Путин, председатели правительства Михаил Мишустин, Госдумы Вячеслав Володин, Совета Федерации Валентина Матвиенко, полпред президента РФ в ЮФО Владимир Устинов.

Владимир Устинов в тексте поздравления отметил, что личные человеческие и деловые качества, внимательное отношение к людям, компетентность и принципиальность при решении сложных задач снискали Вениамину Кондратьеву заслуженный авторитет и по достоинству отмечены высокими государственными наградами.

«Убежден, что присущие вам верность своему профессиональному долгу, нравственным ценностям, твердость и настойчивость в достижении поставленных целей будут и впредь способствовать опережающему социально-экономическому развитию Краснодарского края, созданию условий для повышения благосостояния его жителей», — цитирует текст телеграммы полномочного представителя президента РФ в ЮФО пресс-служба администрации Краснодарского края.

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