Первые часы голосования на Кубани: все участки открылись вовремя, нарушений и жалоб нет

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Собрали мнения экспертов — как проходят выборы на участках Краснодарского края.

Наталья Боева, эксперт Общественной палаты Краснодарского края:

«Первые часы голосования прошли спокойно, нарушений и жалоб нет. За ходом голосования сейчас пристально следит Центр Общественного наблюдения. Вопросов в ЦОН поступает много, но на них быстро реагируют. Организация работы на избирательных участках хорошая — я сама сегодня голосовала, видела лично. По явке могу сказать по Ейскому району. По данным на 11:30 в целом проголосовали — 5,39%. По сельским поселениям активность повыше — проголосовало 7,79% жителей, по городским — 4, 36%».

Владимир Коробчак, первый заместитель председателя Общественной палаты Краснодарского края:

«Все участки были открыты вовремя, уже работают. По явке точно сказать не могу, данных у нас еще нет. Вообще мы прогнозируем высокую явку. Выборы в ЗСК всегда вызывали интерес у людей, кто же дальше будет издавать законы. По опыту могу сказать, что сельской местности всегда активнее голосование. И я смотрю на процент от общего количества жителей, а не на число проголосовавших».

Сергей Петухов, член Общественной палаты Краснодарского края, Президент Фонда развития гражданского общества Кубани:

«Предварительно, все участки были открыты вовремя. На каждом участке размещено специальное оборудование, выполнены все требования Роспотребнадзора. Хоть таких ужесточенных мер и нет, по сравнению с прошлым годом, на участках стоят антисептики, есть одноразовые ручки и маски. В Геленджике открылись 47 избирательных участков. По данным на 10:00 проголосовал 881 человек, это чуть более 1%.

По статистике сельские поселения более активно идут голосовать в первые часы. Для них это как праздник. Вот, например, в Кабардинке на набережной сегодня раздают плов».

Виктор Арбатов, эксперт общественной палаты Краснодарского края, руководитель АНО «Центр социального и правового просвещения», член общественной палаты города Сочи:

«Избирательные участки на Кубани готовы на 100% по всем требованиям, в том числе и по санитарно-эпидемиологическим. Все участки оснащены урнами, привезено должное количество бюллетеней, проведен свет и интернет. В этом году прогнозируем явку более 75% избирателей. Безусловно, самое активное голосование пройдет в краевом центре — в Краснодаре и в ближайших прилегающих населенных пунктах. Также прогнозируем высокую активность среди избирателей и на черноморском побережье — в таких городах, как Сочи, Анапа, Геленджик».